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Общество

Открытый турнир города Пскова по подтягиванию «Кубок турника» состоится 11 августа

Открытый турнир города Пскова по подтягиванию «Кубок турника» состоится 11 августа года на обновленной воркаут-площадке на улице Западной у дома 12. Об этом сообщается в группе Общественного молодежного движения «Здоровое поколение Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

К участию в турнире допускаются мужчины, не имеющие каких-либо ограничений по состоянию здоровья. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях:

- дети от 10 до 16 лет (2002- 2008 г.р.);

- юноши от 16 до 26 лет (1992-2002 г.р.);

- мужчины от 26 лет (от 1992 г.р.). 

«Помимо самих соревнований, всех участников и зрителей ожидает Фитнес "XPRESS" зарядка, показательные выступления от Street Workout Pskov, конкурсы для зрителей и хорошее настроение», – отмечается в группе.

Подробнее об этапах турнира здесь >>>

Соревнования проводятся при поддержке администрации города Пскова и заместителе председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрия Сорокина.

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