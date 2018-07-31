Хоровая капелла ПсковГУ выступила на открытии международных армейских игр «Десантный взвод»
Студенческая хоровая капелла Псковского государственного университета приняла участие в праздничном концерте - открытии международного конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод». Мероприятие состоялось 28 июля на псковском полигоне «Завеличье».
В финале концерта участники хоровой капеллы вместе с Заслуженным артистом России Яном Осиным исполнили песню «Россия, вперед!».
Масштабные соревнования открыли министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков. Многочисленным зрителям были представлены команды участников соревнований: сборные России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР.
«Выступление на мероприятии такого уровня - большая честь для нашей капеллы», - отметила руководитель коллектива Татьяна Сосницкая.
В следующем году народный коллектив отметит 15-летие. В течение предстоящего учебного года капелла будет готовить разнообразную программу для ценителей хоровой музыки.