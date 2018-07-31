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Двух граждан Пакистана задержали при попытке незаконного пересечения границы в Псковской области

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали двух граждан Пакистана при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Путь пакистанцев в страны Евросоюза прервался в 20 метрах от российско-эстонской границы, у населенного пункта Курново. Именно здесь пограничники выявили и задержали незваных гостей.

В поисках работы иностранцы покинули родной город и прибыли в Россию. Мужчины заранее знали, что не смогут законно попасть в Евросоюз.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ за покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору. Наказание по данным статьям предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Данное деяние относится к категории тяжких преступлений.

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