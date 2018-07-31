Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца

19:51, 31 июля 2018, ПАИ

Сегодня, 31 июля, около 15:30 на улице Третьякова в Гдове 65-летняя пенсионерка, управляя автомобилем Škoda, совершила столкновение с деревом. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной ДТП стало яркое солнце, которое ослепило пожилую женщину, из-за чего она не справилась с управлением.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила ушибы грудной клетки и правого предплечья. Госпитализация ей не потребовалась.