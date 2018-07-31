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Общество

Трех пенсионеров поздравили с днем рождения сотрудники и волонтеры Псковского Красного Креста

В июле состоялось три визита к пожилым псковичам, отмечающим дни рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского Красного Креста.

Представители Красного Креста Юрий Сергеев и Любовь Сушилова поздравили с 90-летием Марию Александрову и Ольгу Захарову, а Марию Трофимову - с 94-летем. Представители Красного Креста всем именинницам вручили небольшие подарки.

«За свой труд все наши героини имеют звание «Ветеран труда» и юбилейные медали Великой Отечественной войны. В настоящее время их опорой и надеждой являются взрослые сыновья и дочери, которые каждый день с ними. Всё-таки возраст у них солидный», - отметили в пресс-службе.

Сотрудник проекта Любовь Сушилова рассказала о деятельности Псковского Красного Креста и о проводимых мероприятиях для старшего поколения.

Визит внимания состоялся в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей- детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом Президентских грантов. Заметим, что «визиты внимания» востребованы у пожилых людей и позволяют им почувствовать поддержку общества и особое внимание.

За время реализации проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей-детей войны, в частности жертв фашизма» волонтеры осуществили 15 визитов к пожилым псковичам.

Центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей. относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года) и создание для досуга и возможностей самореализации.

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