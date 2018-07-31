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Михаил Ведерников поручил составить график погашения долгов по зарплате перед сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
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Общество

Михаил Ведерников поручил составить график погашения долгов по зарплате перед сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»

Во вторник, 31 июля, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел очередное совещание со своими заместителями по актуальным вопросам развития Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, участники совещания обсудили сложившуюся ситуацию с задолженностью по заработной плате на государственном предприятии «Псковпассажиравтотранс».

Врио главы региона поручил своему заместителю александру Кузнецову сформировать и представить ему завтра график выплат зарплаты и аванса сотрудникам транспортной организации.

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