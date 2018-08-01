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Общество

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается 1 августа

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается 1 августа, пишет портал calend.ru. В декабре 2012 года в число официальных памятных дат России была внесена дата 1 августа, как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.

Поминовение павших солдат началось ещё в годы самой войны, ставшей первым военным конфликтом мирового масштаба, одновременно с появлением первых воинских захоронений. Но в годы советской власти в нашей стране Первую мировую войну рассматривали лишь как столкновение империалистических держав. 

Но начиная с 1990-х годов всплеск интереса к российской истории и возможность посмотреть на события дореволюционного периода иначе, более всесторонне, позволили отойти от жёсткой однозначной трактовки исторических фактов. Так, историю Первой мировой войны стали рассматривать и с точки зрения её демографических последствий, оценивая данный военный конфликт как величайшую трагедию в жизни людей, и о вкладе той или иной страны, того или иного народа в победу.

Российская Империя, несмотря на своё участие в союзе стран-победительниц (Антанта), вследствие катастрофического внутреннего положения вышла из Первой мировой войны (после подписания сепаратного Брестского мира в 1918 году), а затем была ввергнута в тяжелейшую Гражданскую войну, последствия которой для России стали не менее ужасными, чем последствия Первой мировой войны. Что не перечёркивает доблести русских войск на её фронтах.

Традиционно 1 августа во многих российских и зарубежных городах, где сохранились воинские захоронения периода Первой мировой, проводятся панихиды по погибшим воинам, возлагаются цветы к могилам и к местам братских захоронений.

В Пскове 22 августа 2014 года в сквере у автовокзала был открыт памятник Героям Первой мировой войны. А 6 августа 2015 года на набережной реки Великой появился памятник Солдату Первой мировой.

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