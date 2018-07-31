Общественники познакомились с организацией работы изолятора временного содержания в Стругах Красных

21:02, 31 июля 2018, ПАИ

В рамках акции «Общественный контроль» член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Стегний и представители Общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков и Игорь Романов проверили условия содержания задержанных в изоляторе временного содержания МО МВД России «Струго-Красненский».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, целью посещения стали проверка соблюдения прав административно задержанных, а также состояния медицинского и материально-технического обеспечения в учреждении.

Общественники осмотрели камеры, помещения для встреч с адвокатом и следователем, прогулочный дворик. Также их интересовало наличие необходимой мебели, постельных принадлежностей. Особое внимание проверяющие обратили на поддержание соответствующих санитарных норм и высказали в этом плане определенные пожелания.

Отмечается, что общественники пообщались с задержанными, которые находятся под арестом за административные правонарушения. Претензий и жалоб в адрес правоохранителей от них не поступило.

Как добавили в пресс-службе, гости положительно оценили деятельность сотрудников изолятора временного содержания, а свой визит они завершили обстоятельной беседой с исполняющим обязанности начальника МО МВД России «Струго-Красненский» Андреем Бирюковым.