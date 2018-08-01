День Тыла Вооруженных Сил России отмечается 1 августа

12:37, 01 августа 2018, ПАИ

Ежегодно 1 августа в России отмечается День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации, установленный указом президента РФ № 1393 от 28 июля 2000 года. Об этом пишет портал calend.ru.

За точку отсчёта истории Тыла Вооружённых Сил принят 1700 год. Тогда 18 февраля Пётр I подписал указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». Был учреждён первый самостоятельный снабженческий орган — Провиантский приказ, ведавший поставками хлеба, крупы и зернофуража для армии. Он осуществлял централизованное продовольственное обеспечение, которое является сегодня одним из видов материального обеспечения войск. В последующие годы система тылового обеспечения русской армии совершенствовалась, в том числе с учетом опыта войн.

К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в составе тыла Вооруженных Сил СССР имелись: тыловые подразделения, части и учреждения, входившие в состав воинских частей, соединений и объединений всех видов Вооруженных Сил; базы и склады с запасами материальных средств; железнодорожные, автомобильные, дорожные, ремонтные, инженерно-аэродромные, авиационно-технические, медицинские, ветеринарные и другие тыловые части и подразделения центрального подчинения.

Руководство ими в специальном отношении осуществлялось по линии соответствующих главных и центральных управлений Народного комиссариата обороны. Однако, существовавшая структура тыла не соответствовала требованиям войны.

Армейский и фронтовой тыл отсутствовали, так как его содержание в мирное время штатами не предусматривалось. Поэтому, в условиях начавшейся Великой Отечественной войны, 1 августа 1941 года произошло фактическое самоопределение Тыла Вооружённых Сил — Тыл определился как самостоятельный вид или род Вооружённых Сил. В 2010 году структуры Тыла ВС РФ были реорганизованы в новую структуру — в систему Материально-технического обеспечения Вооружённых сил Российской Федерации (МТО ВС РФ), которая объединила два ранее самостоятельных вида всестороннего обеспечения вооружённых сил — технический и тыловой, существовавших в структуре Тыла ВС России.

Материально-техническое обеспечение организуется и осуществляется во всех видах повседневной и боевой деятельности, с целью поддержания войск и сил в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.