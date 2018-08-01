0
12:54
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
12:42
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
11:40
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
10:29
Новый асфальт уложат в деревне Кахново Островского района
09:09
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается 1 августа
08:04
Память вечная
23:00
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
Еще новости
Общество

День Тыла Вооруженных Сил России отмечается 1 августа

Ежегодно 1 августа в России отмечается День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации, установленный указом президента РФ № 1393 от 28 июля 2000 года. Об этом пишет портал calend.ru.

За точку отсчёта истории Тыла Вооружённых Сил принят 1700 год. Тогда 18 февраля Пётр I подписал указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». Был учреждён первый самостоятельный снабженческий орган — Провиантский приказ, ведавший поставками хлеба, крупы и зернофуража для армии. Он осуществлял централизованное продовольственное обеспечение, которое является сегодня одним из видов материального обеспечения войск. В последующие годы система тылового обеспечения русской армии совершенствовалась, в том числе с учетом опыта войн.

К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в составе тыла Вооруженных Сил СССР имелись: тыловые подразделения, части и учреждения, входившие в состав воинских частей, соединений и объединений всех видов Вооруженных Сил; базы и склады с запасами материальных средств; железнодорожные, автомобильные, дорожные, ремонтные, инженерно-аэродромные, авиационно-технические, медицинские, ветеринарные и другие тыловые части и подразделения центрального подчинения.

Руководство ими в специальном отношении осуществлялось по линии соответствующих главных и центральных управлений Народного комиссариата обороны. Однако, существовавшая структура тыла не соответствовала требованиям войны.

Армейский и фронтовой тыл отсутствовали, так как его содержание в мирное время штатами не предусматривалось. Поэтому, в условиях начавшейся Великой Отечественной войны, 1 августа 1941 года произошло фактическое самоопределение Тыла Вооружённых Сил — Тыл определился как самостоятельный вид или род Вооружённых Сил. В 2010 году структуры Тыла ВС РФ были реорганизованы в новую структуру — в систему Материально-технического обеспечения Вооружённых сил Российской Федерации (МТО ВС РФ), которая объединила два ранее самостоятельных вида всестороннего обеспечения вооружённых сил — технический и тыловой, существовавших в структуре Тыла ВС России.

Материально-техническое обеспечение организуется и осуществляется во всех видах повседневной и боевой деятельности, с целью поддержания войск и сил в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
01 августа 2018
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал 1
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
01 августа 2018
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
01 августа 2018
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
Новый асфальт уложат в деревне Кахново Островского района
01 августа 2018
Новый асфальт уложат в деревне Кахново Островского района
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается 1 августа
01 августа 2018
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается 1 августа
Память вечная
01 августа 2018
Память вечная 1
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
31 июля 2018
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31 июля 2018
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...