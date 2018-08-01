День образования Службы специальной связи России празднуется 1 августа

09:47, 01 августа 2018, ПАИ

1 августа в России отмечается профессиональный праздник – День образования Службы специальной связи, пишет портал calend.ru. Свою историю эта служба ведет с 1939 года, она много раз переименовывалась, а сегодняшнее ее название – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).

Днем создания ФГУП ГЦСС является 1 августа 1939 года. Именно в этот день начала свою работу Служба специальной связи Наркомата связи, на основании постановления Совета народных комиссаров СССР от 17 июня 1939 года № 884-145с «О реорганизации фельдъегерской связи НКВД СССР». Согласно этому же постановлению на новую службу были возложены задачи по перевозке и надежной доставке секретной, совершенно секретной корреспонденции и драгоценных металлов для всех ведомств.

В первые годы советской власти на фельдъегерскую связь легло очень много обязанностей – осуществление доставки секретных документов партийных и государственных органов, транспортировка золота и других государственных валютных ценностей, обслуживание Госбанка СССР, инкассация денежных средств и многое другое. И с каждым годом этот список задач увеличивался, поэтому вскоре возникла потребность разделить фельдсвязь на две независимые структуры.

За фельдъегерами оставили перевозку секретной корреспонденции высших советских, партийных и военных органов, а обеспечение доставки секретной и совершенно секретной корреспонденции всех других ведомств, а также драгоценных металлов и различных ценностей поручили Наркомату связи СССР, который в 1939 году и создал для этого Службу специальной связи.

С началом Великой Отечественной войны спецсвязисты эвакуировали в тыл важные документы и культурно-исторические ценности, обеспечивали доставку корреспонденции воинским частям различных фронтов, партийным и советским органам, оборонным предприятиям и научным учреждениям.

В послевоенные годы обязанности Службы спецсвязи весьма расширились – разрабатывались новые документы, вносились изменения в существующие, значительно расширилась география доставки, выросли объемы отправлений.

В настоящее время филиальная сеть ФГУП ГЦСС расположена в 70-ти краевых и областных городах нашей страны, а в других населенных пунктах находятся отделения и пункты специальной связи.