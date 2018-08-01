Инкассаторы России отмечают свой профессиональный праздник

10:47, 01 августа 2018, ПАИ

1 августа в России отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации — Всероссийский день инкассатора, пишет портал calend.ru. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР.

Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце XX века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. С тех давних времен деньги транспортировались либо их владельцами, либо людьми, которых они специально для этого нанимали и которым доверяли. И всегда, когда денег было достаточно много, их сопровождали вооруженные люди, готовые защищать их от грабителей.

В XVI веке торговые караваны Сурожских купцов сопровождались внушительной охраной и возглавлялись «головным гостем» — представителем богатейшей купеческой прослойки, имевшем особое доверие корпорации гостей. Однако до XX века специальных служб перевозки ценностей в России не существовало. Охрану государственных средств при транспортировке выполняли воинские команды, государственная почта, фельдъегерская служба. Охрана частных денежных средств при перевозке была личным делом банков и торговцев. Ситуация изменилась после Октябрьской революции 1917 года.

С возникновением потребности сбора денежной наличности предприятий торговли, других организаций и доставки их в учреждения банков, из общей функции сбора и перевозки денег выделилась ее разновидность — инкассация, а вместе с ней возникла и профессия инкассатора. Сначала инкассация была поручена органам ЧК ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление), затем службе фельдъегерской связи СССР. 1 августа 1939 года на основании приказа председателя Правления Госбанка СССР была создана служба инкассации при Госбанке СССР.

В 1988 году было создано Российское объединение инкассации (Объединение «Росинкас»), которое с принятием Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» от 10 июля 2002 года вошло в систему Банка России и является на сегодняшний день самым крупным в стране перевозчиком денежной наличности и других ценностей. В настоящее время большинство коммерческих банков пользуется услугами государственной службы инкассации, однако у некоторых крупных кредитных организаций существуют собственные службы.