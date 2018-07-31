Молодежная спартакиада пройдет на берегу Чудского озера в Гдовском районе 5 августа

21:38, 31 июля 2018, ПАИ

Районная молодежная спартакиада стартует на берегу Чудского озера в поселке Устье Гдовского района 5 августа в 10:00. Об этом сообщается в городской группе в социальной сети «ВКонтакте». К соревнованиям допускаются смешанные команды юношей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет.

«Каждая команда включает в себя организатора и четырех участников, причем обязательное условие – команда не может быть однополой. Членам команды полагается иметь спортивную одежду и обувь, а также ложку, тарелку и кружку», – говорится в группе.

Программа соревнований:

10:00 – заезд участников соревнований;

10:30 – открытие спартакиады;

11:00 - начало соревнований;

14:00 – 14:30 – обед;

15:00 - подведение итогов, награждение, закрытие спартакиады;

16:00 - отъезд участников спартакиады, уборка территории.

В рамках состязаний предусмотрены полоса препятствий и пляжный волейбол. В случае непогоды мероприятие будет проводиться в ЦДК Гдова по сокращенной программе.