Следить за погодой советует 1 августа народный календарь

08:59, 01 августа 2018, ПАИ

День Макрины наступил по народному календарю, пишет портал calend.ru. В этот день Православная церковь отмечает память преподобной Макрины Каппадокийской. Она была сестрой святителя Василия Великого, жила в 4 веке. Макрину, как и ее брата, родители воспитали в строгом благочестии и послушании. Будущая святая еще в юности дала обет девства и вместе со своей матерью, преподобной Емилией, оставила мир, приняв иночество.

Женщины построили обитель на берегу реки Ирисы, позже сюда стали приходить многие знатные девы и вдовы, желающие посвятить себя служению Христу. Преподобная Макрина проводила все время в трудах и молитвах. Согласно легенде, ее целомудрие было столь велико, что даже в болезни она не решилась обнажить свое тело перед врачевателем. Вместо этого она горячо молила Господа об исцелении. Молитва была услышана, и святая не только поправилась, но и получила в награду за веру дар чудотворения.

На Руси святую нередко называли, немного искажая имя, Мокриной, и не случайно: по тому, насколько «мокрый» этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Макрина мокра — и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Макрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.

Если же день выдавался сухим, то бабы проводили особый обряд вызывания дождя — «делали мокрины». Находили девушку, родившуюся в этот день, называли ее Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к реке, чтобы та передала хлеб влаге небесной и уговорила ее пролить дождь. А вот если день и без обрядов выдавался сырым, то родившейся в день Макрины нельзя было выходить на улицу, иначе ливень может залить всю землю. В это время заканчивались летние работы и начинались осенние.

«Макрина снаряжает осень, а Анна — зиму», — подмечали в народе. Считалось, что заканчивалось лето и для насекомых, по крайней мере, оводы на Макрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, что тоже было приметой осени, можно было смело идти за подосиновиками.