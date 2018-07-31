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Общество

Памятные монеты с героями мультфильма «Ну, погоди!» выпустит Центробанк

Центробанк выпускает памятные монеты, на которых изображены герои мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

На одной стороне монеты изображены главные герои мультфильма – Заяц и Волк, а на другой – российский герб, а также указан номинал монеты. В этой серии будет несколько видов монет: серебряные номиналом 3 рубля, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в цветном и обычном исполнении.

Первая серия «Ну, погоди!» вышла в 1969 году Ее снял Геннадий Сокольский, который также участвовал в создании мультфильмов «Винни-Пух», «Умка ищет друга», «Дед Мороз и лето» и др.

ЦБ не первый раз выпускает монеты с изображением героев мультфильмов. В конце 2017 году в обращении появились памятные монеты с Винни-Пухом.

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