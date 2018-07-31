Более 30 полицейских приняли присягу в Пскове

22:37, 31 июля 2018, ПАИ

Более 30 сотрудников органов внутренних дел, прошедших обучение в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, сегодня приняли присягу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, почти полгода длилась учеба молодых стражей порядка: они изучали нормативно-правовые акты и совершенствовали физическую подготовку.

«Торжественная клятва на верность Родине – завершение напряженной программы профессиональной подготовки», – отметили в пресс-службе.

Со знаменательным событием в жизни полицейских присутствующих поздравил начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области Дмитрий Шеховцов. «Вас уже очень ждут на местах службы, а отправитесь вы почти в каждый район нашей области. Не бойтесь спрашивать у действующих сотрудников, если вы что-то не знаете, подходите ответственно к своей работе и приходите на нее с удовольствием – тогда успехи в службе не заставят себя ждать!», – сообщил он в поздравительной речи.

От лица старшего поколения к выпускникам обратился подполковник милиции в отставке Владимир Домиенко, член областного совета ветеранов.

«Первое время вам придется много работать, как говорится, на улице, поэтому я желаю вам к любому гражданину относиться не как к правонарушителю, а, в первую очередь, как гражданину и человеку», – подчеркнул он.

В ближайшее время полицейским, пополнившим ряды стражей порядка, предстоит приступить к выполнению своих служебных обязанностей в разных подразделениях органов внутренних дел области, добавили в ведомстве.