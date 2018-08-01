Ремонт шести дворов и сквера в Бежаницах закончится 10 августа

09:10, 01 августа 2018, ПАИ

К 10 августа в поселке Бежаницы завершится ремонт шести дворов на улице Советской, 20-30 и сквера на улице Смольной. Работы проводятся в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Всего в этом году на благоустройство общественной и дворовых территорий поселок получил 3 млн 911 тысяч 918 рублей. В сквере уже обновлена тротуарная плитка и заасфальтированы пешеходные дорожки. Сейчас подрядчик уже приступил к озеленению.

Кроме того, в стадии завершения находятся работы в сквере имени Никитина в Гдове. Местные жители попросили обновить здесь тротуарную плитку, установить новые вазоны, скамейки и урны. Кроме того, город заключил договоры на ремонт дворовых проездов на площади 25 Октября, улицах Пограничной, дом 11, Ленина, дом 21а и Никитина, дом 37.

Продолжается и реконструкция парка в городе Невеле. Там уложили новую тротуарную плитку и занялись дренажом. В перспективе будет проведено озеленение территории и появится новое освещение. Помимо этого, выполняется благоустройство дворов на улицах Пушкина, дом 10 и Комсомольской, дом 19. Уже отремонтирована пешеходная дорожка на улице Пионерской, ведущая к детскому саду.