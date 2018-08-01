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Общество

Экологический сбор в России хотят заменить налогом

В России планируется заменить экологический сбор налогом. Как сообщает газета «Известия», об этом говорится в письме замминистра финансов Ильи Трунина президенту ЦСР Павлу Кадочникову.

Сейчас экологический сбор считается неналоговым платежом, который администрирует Росприроднадзор. Как подчеркнули в Минфине, в результате перевода сбора в налог фискальная нагрузка на бизнес не увеличится.

Размер платежа рассчитывается из ставки экологического сбора, умноженную на массу утилизируемых товаров и норматив утилизации.

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