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Общество

Управление по воспитанию патриотизма появится в России 1 декабря

К 1 декабря текущего года в России появится Главное военно-политическое управление (ГлавВоенПУР). Об этом пишет газета «Известия».

Структура будет заниматься воспитанием патриотизма среди личного состава, для этого политуправлению передадут часть ведомственных газет. Подобные подразделения могут создать в МЧС, ФСБ и Росгвардии.

Генерал-полковник Андрей Картаполов уже назначен начальником этого управления. Ранее он занимал должность командующего войсками Западного военного округа.

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