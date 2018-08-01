Управление по воспитанию патриотизма появится в России 1 декабря

10:13, 01 августа 2018, ПАИ

К 1 декабря текущего года в России появится Главное военно-политическое управление (ГлавВоенПУР). Об этом пишет газета «Известия».

Структура будет заниматься воспитанием патриотизма среди личного состава, для этого политуправлению передадут часть ведомственных газет. Подобные подразделения могут создать в МЧС, ФСБ и Росгвардии.

Генерал-полковник Андрей Картаполов уже назначен начальником этого управления. Ранее он занимал должность командующего войсками Западного военного округа.