ЕГЭ могут ввести для выпускников колледжей

09:30, 01 августа 2018, ПАИ

В России в новом учебном году для учащихся колледжей Рособрнадзор проведет тестирование по русскому языку и математике, по итогам которого будет принято решение о необходимости сдавать ЕГЭ для поступления в вуз. Об этом пишет газета «Известия».

Как отметил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев, выпускники учреждений среднего профессионального образования составляют половину от общего количества абитуриентов российских вузов. Они могут поступать в университеты без сдачи ЕГЭ.

«Это в основном региональные вузы, когда ректору необходимо соблюсти контрольные цифры приема. Все из-за того, что бюджетных мест слишком много», — рассказал Анзор Музаев.

По его словам, в начале учебного года в колледжах проведут проверку знаний по основным предметам. «Это будет во всех субъектах, почти во всех СПО. Мы возьмем старшие курсы, — отметил Музаев. — После того как мы получим результаты срезов, сделаем выводы и обсудим, нужны ли дальнейшие шаги».