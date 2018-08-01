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Общество

ЕГЭ могут ввести для выпускников колледжей

В России в новом учебном году для учащихся колледжей Рособрнадзор проведет тестирование по русскому языку и математике, по итогам которого будет принято решение о необходимости сдавать ЕГЭ для поступления в вуз. Об этом пишет газета «Известия».

Как отметил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев, выпускники учреждений среднего профессионального образования составляют половину от общего количества абитуриентов российских вузов. Они могут поступать в университеты без сдачи ЕГЭ.

«Это в основном региональные вузы, когда ректору необходимо соблюсти контрольные цифры приема. Все из-за того, что бюджетных мест слишком много», — рассказал Анзор Музаев.

По его словам, в начале учебного года в колледжах проведут проверку знаний по основным предметам. «Это будет во всех субъектах, почти во всех СПО. Мы возьмем старшие курсы, — отметил Музаев. — После того как мы получим результаты срезов, сделаем выводы и обсудим, нужны ли дальнейшие шаги».

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