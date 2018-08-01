0
12:54
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
12:42
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
19:51
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца
21:39
104 лесных пожара произошли в Псковской области с начала года
09:43
Девушка на кабриолете выбила фрагмент ограды Троицкого моста в Пскове
09:34
Островитянка с французским паспортом пыталась незаконно пересечь границу в Себежском районе
09:19
Гражданин Украины пытался провезти через границу в Псковской области более 110 единиц комплектующих для оружия
Еще новости
Происшествия

До года лишения свободы грозит жителю Острова за попытку дать взятку таможеннику

В Пыталовский районный суд направлено уголовное дело в отношении жителя Острова, который пытался дать взятку таможеннику.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в конце июня мужчина в ходе прохождения таможенного контроля при выезде на грузовом автомобиле из России и в Латвию через МАПП «Убылинка» Пыталовского района, желая ускорить процедуру таможенного оформления и избежать административной ответственности за превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства, пытался передать таможенному инспектору тысячу рублей. Деньги он вложил в свой заграничный паспорт.

Преступление не было доведено до конца по причине отказа таможенного инспектора принять взятку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество, то есть получение или дача взятки лично либо через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Статья предусматривает наказание вплоть до 1 года лишения свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
01 августа 2018
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал 1
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
01 августа 2018
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца
31 июля 2018
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца 1
104 лесных пожара произошли в Псковской области с начала года
30 июля 2018
104 лесных пожара произошли в Псковской области с начала года
Девушка на кабриолете выбила фрагмент ограды Троицкого моста в Пскове
28 июля 2018
Девушка на кабриолете выбила фрагмент ограды Троицкого моста в Пскове 5
Островитянка с французским паспортом пыталась незаконно пересечь границу в Себежском районе
25 июля 2018
Островитянка с французским паспортом пыталась незаконно пересечь границу в Себежском районе
Гражданин Украины пытался провезти через границу в Псковской области более 110 единиц комплектующих для оружия
23 июля 2018
Гражданин Украины пытался провезти через границу в Псковской области более 110 единиц комплектующих для оружия 1
Пытающийся взлететь из гнезда аистенок накололся на штырь в Псковском районе
22 июля 2018
Пытающийся взлететь из гнезда аистенок накололся на штырь в Псковском районе 3

Идет загрузка...