До года лишения свободы грозит жителю Острова за попытку дать взятку таможеннику

09:22, 01 августа 2018, ПАИ

В Пыталовский районный суд направлено уголовное дело в отношении жителя Острова, который пытался дать взятку таможеннику.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в конце июня мужчина в ходе прохождения таможенного контроля при выезде на грузовом автомобиле из России и в Латвию через МАПП «Убылинка» Пыталовского района, желая ускорить процедуру таможенного оформления и избежать административной ответственности за превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства, пытался передать таможенному инспектору тысячу рублей. Деньги он вложил в свой заграничный паспорт.

Преступление не было доведено до конца по причине отказа таможенного инспектора принять взятку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество, то есть получение или дача взятки лично либо через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Статья предусматривает наказание вплоть до 1 года лишения свободы.