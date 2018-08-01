Трое псковских сирот получили квартиры после обращения в прокуратуру

10:00, 01 августа 2018, ПАИ

В прокуратуру Пскова обратились трое местных жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу соблюдения их жилищных прав. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что хотя указанные лица в силу требований федерального законодательства и подлежат обеспечению жилыми помещениями за счет бюджетных средств, фактически жильё они не получили и были вынуждены снимать квартиры или жить у знакомых.

В этой связи прокурор Пскова обратился в суд с исками к администрации города об обязании обеспечить сирот жильём, отвечающими санитарно-техническим требованиям.

Псковский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, в настоящее время решения суда исполнены, обратившимся в прокуратуру псковичам предоставлены благоустроенные квартиры.