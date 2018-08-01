Творчеству Маяковского будет посвящён в этом году псковский конкурс поэтов, чтецов и писателей «Чернильница»

10:27, 01 августа 2018, ПАИ

В этом году конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» будет посвящен творчеству Владимира Маяковского, со дня рождения которого исполнилось 125 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодёжном центре, который выступает организатором конкурса.

Приём заявок для участия в «Чернильнице» будет проходить с 1 по 30 сентября. Прослушивание поэтов-чтецов и музыкальных чтецов запланировано на 8 - 12 октября. Финал конкурса и оглашение победителей назначены на 18 октября.

Работы всех участников будут опубликованы в ежегодном сборнике «Чернильница».

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь>>>