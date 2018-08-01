0
11:40
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
23:00
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
15:13
Режиссер спектакля «Ревизор»: Есть желание ощутить это очень сегодняшней, злободневной, сиюминутной историей
14:12
Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё
09:04
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО)
17:07
Гоша Куценко заявил о готовности проехать с выступлениями по районам Псковской области
15:15
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Культура

Творчеству Маяковского будет посвящён в этом году псковский конкурс поэтов, чтецов и писателей «Чернильница»

В этом году конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница»  будет  посвящен творчеству Владимира Маяковского, со дня рождения которого исполнилось 125 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодёжном центре, который выступает организатором конкурса.

Приём заявок для участия в «Чернильнице» будет проходить с 1 по 30 сентября.  Прослушивание поэтов-чтецов и музыкальных чтецов запланировано на 8 - 12 октября. Финал конкурса и оглашение победителей назначены на 18 октября.

Работы всех участников будут опубликованы в ежегодном сборнике «Чернильница».

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
01 августа 2018
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
31 июля 2018
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё
30 июля 2018
Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё 1
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО)
29 июля 2018
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО) 2
Гоша Куценко заявил о готовности проехать с выступлениями по районам Псковской области
28 июля 2018
Гоша Куценко заявил о готовности проехать с выступлениями по районам Псковской области
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июля 2018
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Театральная мастерская «Гвозди» приглашает детей и взрослых на курсы сценической речи и актерского мастерства
27 июля 2018
Театральная мастерская «Гвозди» приглашает детей и взрослых на курсы сценической речи и актерского мастерства 1
Реставраторы открыли новые фрагменты фресок в Снетогорском монастыре в Пскове
26 июля 2018
Реставраторы открыли новые фрагменты фресок в Снетогорском монастыре в Пскове

Идет загрузка...