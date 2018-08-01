Компьютерные игры для детей предложили ограничить тремя часами

13:14, 01 августа 2018, ПАИ

В России предложено ограничить время компьютерных игр для детей тремя часами. Об этом пишет газета «Известия».

При этом, как говорится в документе Минпросвещения, детей нельзя кормить во время игры. Также родителям советуют заключить с подростками письменный договор, в котором нужно указать все правила пользования гаджетами и Сетью.

Кроме того, родители сами не должны показывать детям дурной пример и не проводить регулярно много времени за компьютером.

По словам специалистов ведомства, рекомендации позволят повысить «ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей».