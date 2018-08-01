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Общество

Компьютерные игры для детей предложили ограничить тремя часами

В России предложено ограничить время компьютерных игр для детей тремя часами. Об этом пишет газета «Известия».

При этом, как говорится в документе Минпросвещения, детей нельзя кормить во время игры. Также родителям советуют заключить с подростками письменный договор, в котором нужно указать все правила пользования гаджетами и Сетью.

Кроме того, родители сами не должны показывать детям дурной пример и не проводить регулярно много времени за компьютером.

По словам специалистов ведомства, рекомендации позволят повысить «ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей».

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