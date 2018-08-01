На 12-балльную систему оценок могут перейти российские школы

11:09, 01 августа 2018, ПАИ

Российские школы могут перейти на 12-балльную систему оценок. Как пишет газета «Известия», об этом заявил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Там очень много работы. Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — сказал он.

По словам руководителя Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, «отца ЕГЭ» Виктора Болотова, этот вопрос обсуждается, но для внедрения таких изменений необходимо повышение квалификации учителей.

«Пятибалльная система — позавчерашняя. Безусловно, ее надо менять. Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе, — заявил Виктор Болотов. — В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы».