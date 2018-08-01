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Общество

Три фальшивые банкноты изъяла полиция в Пскове 31 июля

31 июля в Пскове в финансовых учреждениях полиция изъяла одну тысячерублевую и две пятитысячные поддельные купюры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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