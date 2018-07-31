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Политика

Общественная приемная Михаила Ведерникова стала доступна для маломобильных граждан

Общественная приемная кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стала доступна для маломобильных граждан. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на входе в приемную появились пандусы, которые позволят беспрепятственно попасть внутрь в том числе инвалидам-колясочникам.

Напомним, общественная приемная Михаила Ведерникова официально открылась 24 июля. Она находится по адресу: Октябрьский проспект, 11. С понедельника по пятницу она будет работать с 11:00 до 20:00, в субботу - с 10:00 до 15:00. Воскресенье - выходной.

Напомним, в качестве кандидатов на выборах губернатора Псковской области зарегистрированы 5 человек: врио губернатора Михаил Ведерников («Единая Россия»), предприниматель Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит - Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

Выборы губернатора Псковской области состоятся 9 сентября в единый день голосования.

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