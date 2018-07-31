Общественная приемная Михаила Ведерникова стала доступна для маломобильных граждан

11:15, 01 августа 2018, ПАИ

Общественная приемная кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стала доступна для маломобильных граждан. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на входе в приемную появились пандусы, которые позволят беспрепятственно попасть внутрь в том числе инвалидам-колясочникам.

Напомним, общественная приемная Михаила Ведерникова официально открылась 24 июля. Она находится по адресу: Октябрьский проспект, 11. С понедельника по пятницу она будет работать с 11:00 до 20:00, в субботу - с 10:00 до 15:00. Воскресенье - выходной.

Напомним, в качестве кандидатов на выборах губернатора Псковской области зарегистрированы 5 человек: врио губернатора Михаил Ведерников («Единая Россия»), предприниматель Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит - Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

Выборы губернатора Псковской области состоятся 9 сентября в единый день голосования.