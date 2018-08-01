«Штаб-квартира» псковского музейного центра будет размещена во Дворе Постникова

11:26, 01 августа 2018, ПАИ

«Штаб-квартира» псковского музейного центра будет размещена во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2), - палатах XVII века, реконструкция которых в настоящее время осуществляется в рамках проекта Всемирного банка реконструкции и развития. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 1 августа, в ходе пресс-конференции сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

По его словам, там будут организованы кабинеты для смотрителей и сотрудников и будут созданы условия для «нормальной работы».