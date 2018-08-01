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Культура

К 30 июня 2019 года будет завершена реконструкция Варлаамовского угла и Двора Постникова в Пскове

К 30 июня 2019 года планируется завершить реконструкцию Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове. Об этом сообщил директор Псковского государственного музея-заповедника Сергей Сарченков на пресс-конференции 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Директор музея отметил, что подрядчик выполняет работы строго по графику, где-то даже идёт с опережением.

«Наконец-то мы увидим новый музейный комплекс на Запсковье», - подчеркнул Сергей Сарченков.  Он уверен, что в будущем эта территория будет самой востребованной у псковичей и гостей города. 

Директор заповедника пообещал, что появятся новые туристические маршруты, в которых будет задействован Варлаамовский угол.

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