К 30 июня 2019 года будет завершена реконструкция Варлаамовского угла и Двора Постникова в Пскове

11:39, 01 августа 2018, ПАИ

К 30 июня 2019 года планируется завершить реконструкцию Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове. Об этом сообщил директор Псковского государственного музея-заповедника Сергей Сарченков на пресс-конференции 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Директор музея отметил, что подрядчик выполняет работы строго по графику, где-то даже идёт с опережением.

«Наконец-то мы увидим новый музейный комплекс на Запсковье», - подчеркнул Сергей Сарченков. Он уверен, что в будущем эта территория будет самой востребованной у псковичей и гостей города.

Директор заповедника пообещал, что появятся новые туристические маршруты, в которых будет задействован Варлаамовский угол.