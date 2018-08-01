0
12:54
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
12:42
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
11:40
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
10:29
Новый асфальт уложат в деревне Кахново Островского района
09:09
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается 1 августа
08:04
Память вечная
23:00
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
Еще новости
Общество

Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова

Псковские клады, в том числе уникальный клад монет, найденный в 2016 году, а также археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2), - палатах XVII века, реконструкция которых в настоящее время осуществляется в рамках проекта Всемирного банка реконструкции и развития. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 1 августа, в ходе пресс-конференции сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

Он напомнил, что в настоящее время музею не хватает помещений, чтобы выставить все экспонаты. В фонде музея насчитывается 650 тысяч предметов. Из них 10% выставляются. Свыше 300 тысяч предметов насчитывает археологическая коллекция.

По словам Сергея Сарченкова, во Дворе Постникова впервые будут представлены экспонаты из псковского Древлехранилища: «Весь первый этаж будет отдан им». Директор музея отметил, что когда «выставляются подлинники - это намного лучше, разница сразу ощущается».

Сергей Сарченков добавил, что коллекция кладов будет выставляться полностью: «Работы много, но мы должны успеть».

Он также сообщил, что во Дворе Постникова планируется также сделать выставку пяти  реконструированных изразцовых печей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
01 августа 2018
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал 1
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
01 августа 2018
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
01 августа 2018
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
Новый асфальт уложат в деревне Кахново Островского района
01 августа 2018
Новый асфальт уложат в деревне Кахново Островского района
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается 1 августа
01 августа 2018
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается 1 августа
Память вечная
01 августа 2018
Память вечная 1
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
31 июля 2018
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31 июля 2018
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...