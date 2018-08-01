Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова

11:40, 01 августа 2018, ПАИ

Псковские клады, в том числе уникальный клад монет, найденный в 2016 году, а также археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2), - палатах XVII века, реконструкция которых в настоящее время осуществляется в рамках проекта Всемирного банка реконструкции и развития. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 1 августа, в ходе пресс-конференции сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

Он напомнил, что в настоящее время музею не хватает помещений, чтобы выставить все экспонаты. В фонде музея насчитывается 650 тысяч предметов. Из них 10% выставляются. Свыше 300 тысяч предметов насчитывает археологическая коллекция.

По словам Сергея Сарченкова, во Дворе Постникова впервые будут представлены экспонаты из псковского Древлехранилища: «Весь первый этаж будет отдан им». Директор музея отметил, что когда «выставляются подлинники - это намного лучше, разница сразу ощущается».

Сергей Сарченков добавил, что коллекция кладов будет выставляться полностью: «Работы много, но мы должны успеть».

Он также сообщил, что во Дворе Постникова планируется также сделать выставку пяти реконструированных изразцовых печей.