Сергей Сарченков: Проект музеефикации «Покровского угла» уже готов

12:00, 01 августа 2018, ПАИ

Проект создания музейного комплекса «Покровский угол» [включает в себя одноименную башню и часть крепостных стен - ПАИ] уже готов. «Проектная документация по «углу» уже есть, сейчас ее согласовывают, подготавливаются документы на тендер», - сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он рассказал сегодня, 1 августа, в ходе пресс-конференции.

Сергей Сарченков добавил, что реставраторы в сентябре начнут работы в Поганкиных палатах и Кузнечном дворе. В результате все пять помещений Поганкиных палат будут задействованы в экспозиционной работе.

По словам Сергея Сарченкова, на сегодняшний день в музее 6 тысяч квадратных метров экспозиционных площадей. После завершения масштабных работ по реконструкции и реставрации, их количество вырастет более чем на 50%.

Он также рассказал, что в 2019 году завершатся реставрационные работы в усадтбе Софьи Ковалевской Полибино, являющейся филиалом Псковского музея-заповедника. По его словам, «там будет очень интересно, просто чудо».