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Общество

Театрализованные, интерактивные и концертные программы подготовят псковские музейщики к Ганзе-2019

Театрализованные, интерактивные и концертные программы подготовят псковские музейщики к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые должны пройти в Псков в июне 2019 года. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 1 августа, в ходе пресс-конференции рассказал директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

«Мы будем по полной использовать псковский Кремль, у нас идет уже перемещение некоторых экспозиций туда, Приказные палаты также будут использоваться», - добавил он.

По словам Сергея Сарченкова, в подготовке новых программ и экспозиций музей тесно сотрудничает с историческим факультетом ПсковГУ.

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