Директор Псковского заповедника о реставрации усадьбы Ковалевской: Там будет просто чудо

12:08, 01 августа 2018, ПАИ

После завершения работ в музее-усадьбе первой женщины-математика Софьи Ковалевской в Полибино (Великолукский район) будет очень интересно, «просто чудо», пообещал директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков на пресс-конференции 1 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он сообщил, что реставрационные работы в усадьбе завершаться в следующем году.

Добавим, что музей Софьи Ковалевской расположен в 25-и километрах от Великих Лук в селе Полибино в бывшем имении отца первой женщины-математики генерала Василия Васильевича Корвин-Круковского. Там сохранились главный усадебный дом и флигель середины XIX века, часть мемориального усадебного парка.

Музей был открыт в 1982 году и на сегодняшний день является единственным в мире музеем Софьи Ковалевской.