0
11:40
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
23:00
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
15:13
Режиссер спектакля «Ревизор»: Есть желание ощутить это очень сегодняшней, злободневной, сиюминутной историей
14:12
Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё
09:04
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО)
17:07
Гоша Куценко заявил о готовности проехать с выступлениями по районам Псковской области
15:15
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Культура

Директор Псковского заповедника о реставрации усадьбы Ковалевской: Там будет просто чудо

После завершения работ в музее-усадьбе первой женщины-математика Софьи Ковалевской в Полибино  (Великолукский район) будет очень интересно, «просто чудо», пообещал директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков на пресс-конференции 1 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он сообщил, что реставрационные работы в усадьбе завершаться в следующем году.

Добавим, что музей Софьи Ковалевской расположен в 25-и километрах от Великих Лук в селе Полибино в бывшем имении отца первой женщины-математики генерала Василия Васильевича Корвин-Круковского.  Там сохранились главный усадебный дом и флигель середины XIX века, часть мемориального усадебного парка.

Музей был открыт в 1982 году и на сегодняшний день является единственным в мире музеем Софьи Ковалевской.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
01 августа 2018
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
31 июля 2018
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё
30 июля 2018
Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё 1
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО)
29 июля 2018
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО) 2
Гоша Куценко заявил о готовности проехать с выступлениями по районам Псковской области
28 июля 2018
Гоша Куценко заявил о готовности проехать с выступлениями по районам Псковской области
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июля 2018
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Театральная мастерская «Гвозди» приглашает детей и взрослых на курсы сценической речи и актерского мастерства
27 июля 2018
Театральная мастерская «Гвозди» приглашает детей и взрослых на курсы сценической речи и актерского мастерства 1
Реставраторы открыли новые фрагменты фресок в Снетогорском монастыре в Пскове
26 июля 2018
Реставраторы открыли новые фрагменты фресок в Снетогорском монастыре в Пскове

Идет загрузка...