Музей псковских архитекторов и реставраторов разместится в Плоской башне кремля

12:18, 01 августа 2018, ПАИ

Музей псковских архитекторов, реставраторов и исследователей разместится в Плоской башне кремля после завершения ее реконструкции в рамках проекта Всемирного банка реконструкции и развития. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 1 августа, в ходе пресс-конференции рассказал директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков. По его словам, в экспозиции будут представлены информационные материала, подлинные вещи и археологические находки. «Будет достаточно интересно», - пообещал он.

Сергей Сарченков добавил, что в настоящее время у псковичей и туристов очень востребована Власьевская башня, - единственная на данный момент башня Пскова со смотровой площадкой. Варламовская башня, после завершения реконструкции, по его словам, также «будет работать круглый год».