Кабинет Евгения Вагина воссоздадут в Кузнечном дворе в Пскове после его реконструкции
После реконструкции в Кузнечном дворе в Пскове будет открыт Музей кузнечного дела, сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков на пресс-конференции 1 августа.
Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он пообещал, что в Кузнечном дворе будет воссоздан кабинет его основателя Евгения Вагина, которого не стало в ночь на 3 февраля.
Напомним, что также в Кузнечном дворе будут размещены работы Евгения Вагина и других псковских кузнецов.