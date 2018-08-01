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Культура

Кабинет Евгения Вагина воссоздадут в Кузнечном дворе в Пскове после его реконструкции

После реконструкции в Кузнечном дворе в Пскове будет открыт Музей кузнечного дела, сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков на пресс-конференции 1 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он пообещал, что в Кузнечном дворе будет воссоздан кабинет его основателя Евгения Вагина, которого не стало в ночь на 3 февраля.

Напомним, что также в Кузнечном дворе будут размещены  работы Евгения Вагина и других псковских кузнецов.

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