Кабинет Евгения Вагина воссоздадут в Кузнечном дворе в Пскове после его реконструкции

12:21, 01 августа 2018, ПАИ

После реконструкции в Кузнечном дворе в Пскове будет открыт Музей кузнечного дела, сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков на пресс-конференции 1 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он пообещал, что в Кузнечном дворе будет воссоздан кабинет его основателя Евгения Вагина, которого не стало в ночь на 3 февраля.

Напомним, что также в Кузнечном дворе будут размещены работы Евгения Вагина и других псковских кузнецов.