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Культура

Стеклянный этаж будет создан в Варлаамовской башне Псковского кремля

Стеклянный этаж будет создан в Варлаамовской башне Псковского кремля. «Где руины заканчиваются, там будет стекло для обзора, а также для функции консервации», - сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков на пресс-конференции 1 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Сергея Сарченкова, руины башни будут сохранены, отреставрированы все прясла.

«Подрядчик за свой счет опускает сам вал на 4 метра. Если эти 4 метра убрать и дойти до основания стены - будет очень красиво», - отметил директор музея. Он добавил, что со стороны улицы Леона Поземского также будет убран грунт, закрывающий часть башни, там сделают лестницу.

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