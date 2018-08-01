Стеклянный этаж будет создан в Варлаамовской башне Псковского кремля

12:32, 01 августа 2018, ПАИ

Стеклянный этаж будет создан в Варлаамовской башне Псковского кремля. «Где руины заканчиваются, там будет стекло для обзора, а также для функции консервации», - сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков на пресс-конференции 1 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Сергея Сарченкова, руины башни будут сохранены, отреставрированы все прясла.

«Подрядчик за свой счет опускает сам вал на 4 метра. Если эти 4 метра убрать и дойти до основания стены - будет очень красиво», - отметил директор музея. Он добавил, что со стороны улицы Леона Поземского также будет убран грунт, закрывающий часть башни, там сделают лестницу.