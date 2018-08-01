В Великих Луках иностранец ограбил магазин

12:33, 01 августа 2018, ПАИ

В городе Великие Луки сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в ограблении магазина, а в Пскове – женщину, которая похитила материальные ценности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В Великих Луках в правоохранительные органы поступило сообщение, что из магазина на улице Щорса, мужчина с применением насилия в отношении продавца, открыто похитил спиртные напитки и скрылся.

На место преступления был направлен экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области. Росгвардейцы получили приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия. При отработке территории, у дома на улице Новоселениской гражданин был задержан. Им оказался 35-летний неработающий житель Республики Беларусь.

Предполагаемый злоумышленник передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.

В Пскове, находившиеся на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информация, что из сетевого магазина на Рижском проспекте, совершена кража продуктов питания и парфюмерии.

Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали подозреваемую – неработающую 21-летнюю псковичку. По данному факту полицейские проводят проверку.