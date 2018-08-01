Безработный великолучанин поссорился с дачником и убил его

12:47, 01 августа 2018, ПАИ

30 июля на даче в деревне Поречье Великолукского района был обнаружен труп 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался судимый, безработный 38-летний местный житель.

Выяснилось, что он встретил на улице мужчину, который приехал к себе на дачу. Между мужчинами началась ссора, в ходе которой подозреваемый избил оппонента до смерти.