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Общество

В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк

В ночь на 1 августа вандалы разгромили недавно отремонтированный Парк Победы, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook председатель комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района Анна Николаева.

Фото из социальной сети

Фото из социальной сети

«Перевёрнуты все скамейки, разбита доска почёта и клумбы, в новых скамейках согнуты спинки, чтобы сидеть на них было невозможно, урны также перевёрнуты и разбиты. Мастер ПЖРЭУ со слезами на глазах собрала остатки растоптанных цветов. Хочется этим вандалам сказать, что у нас всё равно будет красиво, и растоптать мечту о красивом месте отдыха в городе у них не получится», - написала она.

Фото из социальной сети

Фото из социальной сети

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что парк Победы в Острове вошел в число пяти объектов в Псковской области, которые будут реконструированы в рамках проекта «Парки малых городов» партии «Единая Россия». Стоимость работ составляет порядка 11 млн рублей. Проект реконструкции был разработан с учётом пожеланий жителей Острова.

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