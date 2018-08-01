В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк

12:42, 01 августа 2018, ПАИ

В ночь на 1 августа вандалы разгромили недавно отремонтированный Парк Победы, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook председатель комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района Анна Николаева.

«Перевёрнуты все скамейки, разбита доска почёта и клумбы, в новых скамейках согнуты спинки, чтобы сидеть на них было невозможно, урны также перевёрнуты и разбиты. Мастер ПЖРЭУ со слезами на глазах собрала остатки растоптанных цветов. Хочется этим вандалам сказать, что у нас всё равно будет красиво, и растоптать мечту о красивом месте отдыха в городе у них не получится», - написала она.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что парк Победы в Острове вошел в число пяти объектов в Псковской области, которые будут реконструированы в рамках проекта «Парки малых городов» партии «Единая Россия». Стоимость работ составляет порядка 11 млн рублей. Проект реконструкции был разработан с учётом пожеланий жителей Острова.