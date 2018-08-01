Директор Псковского заповедника: Не нужно превращать музей в историческое шоу

12:42, 01 августа 2018, ПАИ

«Не нужно превращать музей в такое историческое шоу, для этого есть другие организации», - заявил директор Псковского музея-заповедника на пресс-конференции 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В то же время Сергей Сарченков признал, что внедрять шоу «жизнь заставит». Он рассказал, что готовясь к Ночи музеев, ездил в Санкт-Петербург за консультацией, как сделать лазерное шоу в Псковском кремле. Однако, потом директор музея пришёл к выводу, что Довмонтов город – «не место для шоу».

«Тогда, конечно, не получилось, может быть, в будущем получится», - сказал он.