Пляжный волейбол, турнир по шахматам и конному спорту ждут псковичей с 10 по 12 августа

13:53, 01 августа 2018, ПАИ

С 10 по 12 августа в Пскове в честь празднования Дня физкультурника пройдет ряд спортивных мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, с 10 по 12 августа на городском пляже будут проводиться соревнования по пляжному волейболу «Кубок Княгини Ольги - 2018». 11 августа в городском шахматном клубе состоится турнир по шахматам, в этот же день на стадионе «Машиностроитель» стартует юношеский турнир по футболу.

Кроме того, 11 августа на базе конно-спортивного клуба «Родина» пройдут соревнования по конному спорту.

День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа. Впервые праздник прошел в 1939 году. С тех пор он стал всесоюзным. Ежегодно начали проходить масштабные парады и выступления физкультурных организаций. Организатором выступает Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города.