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Политика

Вакантный мандат депутата от «Единой России» в Стругокрасненском районном Собрании получит Александр Амосов

Кандидатуру для замещения вакантного мандата в Собрании депутатов Стругокрасненского района по единому избирательному округу согласовал региональный политсовет «Единой России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, решение принято в связи с досрочным сложением полномочий депутатом Евгением Александровым по состоянию здоровья. Местный политсовет «ЕР» предложил передать мандат Александру Амосову.

Александр Амосов

Александр Амосов родился 31 августа 1957 года в деревне Теребуни Стругокрасненского района. В 1977 году он окончил Псковский сельскохозяйственный техникум. После этого служил в армии. Работал автомехаником в колхозах «Верный путь», имени Мичурина, инженером-механиком в совхозе «Стругокрасненский», позже водителем в Псковском ДРСУ, Игомельском леспромхозе, Порховском ГГСО.

С 1992 по 2007 год был начальником участка в СП «Волан». В 2007-2008 годах - администратор производственного отдела ООО «Аристократъ», 2008-2009 годах - мастер пилоцеха ООО «Торговый дом «Георг». С 2009 по 2011 год работал пожарным в ФГУ «Сосновский военный лесхоз». С 2011 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем. 

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