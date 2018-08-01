Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал

12:54, 01 августа 2018, ПАИ

«Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал. Причем процесс нужно провести в публичной плоскости, чтобы другим неповадно было», - заявил глава Островского района Дмитрий Быстров, комментируя акт вандализма в городском парке, который недавно был отремонтирован. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, в ночь на 1 августа неизвестные разгромили Парк Победы, отремонтированный в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». В парке сломаны скамейки, повреждены клумбы, опрокинуты урны, разбита доска почета. По факту вандализма в Острове направлено заявление в полицию. Дмитрий Быстров также напомнил об уголовной ответственности за вандализм.

Глава района отметил, что парк благоустраивается для комфортного отдыха жителей и гостей города, в его ремонт вкладываются значительные денежные средства и труд людей. В ближайшее время силами муниципалитета зона отдыха будет приведена в порядок, добавил он.

Напомним, парк в городе Острове обновляется в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». После окончания первого этапа благоустройства он заметно преобразился и превратился в современную зону семейного отдыха.

Планируется, что после завершения второго этапа работ уже в этом году здесь появятся новый детский игровой комплекс и воркаут-площадка для молодёжи. Существенно изменится и конструкция летней эстрады.

Проект ремонта городского пространства был разработан с учётом пожеланий местных жителей и общественности Острова. Общая стоимость двух этапов работ составляет порядка 11 млн рублей. Средства на реализацию направляются из бюджетов всех уровней.