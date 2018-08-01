Более 365 тысяч рублей потеряла великолучанка, играя на онлайн-бирже

13:15, 01 августа 2018, ПАИ

Жительница Великих Лук лишилась 365 тысяч рублей, играя на онлайн-бирже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанка, игравшая на онлайн-бирже, несколько раз выигрывала. Но через некоторое время с ее счета были списаны более 365 тыс. рублей. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Великих Луках местная жительница стала жертвой мошенника, продавая коляску в интернете. Женщина разместила в интернете объявление о продаже детской коляски. Вскоре откликнулась покупательница, которая сумела узнать у великолучанки реквизиты карты и сняла с нее 3 тысячи 500 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.