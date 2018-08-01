Опубликована программа фестиваля «Железный град»-2018

13:26, 01 августа 2018, ПАИ

4-5 августа в музее-заповеднике «Изборск» состоится Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск». Напомним, фестиваль воссоздаёт эпизоды военной и мирной жизни XIII-XVII веков Руси и Европы, даёт возможность «погружения» в эпоху средневековья, знакомит с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов. Организаторами этого мероприятия выступают администрация Псковской области, музей-заповедник «Изборск», центр исторических проектов «Доблесть эпох».

Программа XII Международного фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»-2018:

4 августа

13:00-19:00 - Средневековая ярмарка, детская площадка.

14:00 - Торжественный проход и построение участников. Представление клубов.

14:20-15:30 - Сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.

15:30-16:00 - Акустический концерт фолк-групп.

16:00 - Историческая программа «XVII век в истории Изборска».

17:00 - Конные состязания.

19:00 - Концерт фолк-групп.

5 августа

12:00-15:00 - Средневековая ярмарка, детская площадка.

13:00-14:30 - Конный рыцарский турнир.

14:30-15:00 - Средневековая музыка.

Организаторы отмечают, что программа фестиваля включает торжественное открытие фестиваля, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, конные состязания. Самыми зрелищными элементами программы фестиваля станут конный рыцарский турнир, который пройдёт по правилам XV века и реконструкция эпизода сражения XVII века. Участники фестиваля продемонстрируют приемы обращения с мушкетами, пиками и артиллерийскими орудиями. В ходе фестиваля посетители познакомятся с повседневной жизнью наших предков в военном историческом лагере, расположенном на плато над Городищенском озере. Жизнь реконструкторов в походном лагере, независимо от представленной эпохи, отличается полным историческим соответствием. В рамках фестиваля будут работать детская площадка, средневековая ярмарка.

Традиционно, у стен Изборской крепости состоится концерт средневековой музыки. По многочисленным просьбам зрителей в концерте примет участие харьковская фолк-группа «Spiritual Seasons».

4-5 августа плата за пользование автомобильной стоянкой на ул. Минская взиматься не будет.

Вход на Труворово городище будет осуществляться через центральную аллею Изборского кладбища, проход к Словенским ключам по улице Школьная.