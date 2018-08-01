Опубликовано расписание движения автобусов на фестиваль «Железный град»-2018

13:49, 01 августа 2018, ПАИ

Опубликовано расписание движения автобусов на Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который сосиоится 4-5 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск». Напомним, фестиваль воссоздаёт эпизоды военной и мирной жизни XIII-XVII веков Руси и Европы, даёт возможность «погружения» в эпоху средневековья, знакомит с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов. Организаторами этого мероприятия выступают администрация Псковской области, музей-заповедник «Изборск», центр исторических проектов «Доблесть эпох».

Псков - Старый Изборск (от автовокзала, ул. Вокзальная, 21):

Автобус № 126: 8:00, 12:30, 17:10.

Автобус № 207: 7:40, 9:00, 9:35, 11:30, 13:35, 15:00, 15:50, 17:25, 19:00, 20:10.

Старый Изборск – Псков (от автостанции Старый Изборск):

Автобус № 126: 09:37, 14:35, 17:50.

Автобус № 207: 7:05, 10:15, 12:00, 13:32, 15:00, 16:00, 17:02, 18:25 сб., 18:35 вс., 19:17, 22:02.

Печоры – Псков (от автовокзала города Печоры):

Автобус № 126: «Печоры – Псков»: 9:45.

Автобус № 207: «Печоры – Псков»: 9:00, 11:30, 12:45.

Старый Изборск – Печоры (от автостанции Старый Изборск):

Автобус № 207: «Изборск – Печоры»: 15:37, 16:32, 18:17, 19:42, 20:47.

Организаторы отмечают, что программа фестиваля включает торжественное открытие фестиваля, парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, конные состязания. Самыми зрелищными элементами программы фестиваля станут конный рыцарский турнир, который пройдёт по правилам XV века и реконструкция эпизода сражения XVII века. Участники фестиваля продемонстрируют приемы обращения с мушкетами, пиками и артиллерийскими орудиями. В ходе фестиваля посетители познакомятся с повседневной жизнью наших предков в военном историческом лагере, расположенном на плато над Городищенском озере. Жизнь реконструкторов в походном лагере, независимо от представленной эпохи, отличается полным историческим соответствием. В рамках фестиваля будут работать детская площадка, средневековая ярмарка.

Традиционно, у стен Изборской крепости состоится концерт средневековой музыки. По многочисленным просьбам зрителей в концерте примет участие харьковская фолк-группа «Spiritual Seasons».

4-5 августа плата за пользование автомобильной стоянкой на ул. Минская взиматься не будет.

Вход на Труворово городище будет осуществляться через центральную аллею Изборского кладбища, проход к Словенским ключам по улице Школьная.