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Общество

Заявления на участие в ЕГЭ в сентябре можно подать с 6 по 20 августа

С 6 по 20 августа будет вестись прием заявлений на участие в едином государственном экзамене в сентябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявления подаются в места регистрации, определяемые региональными органами управления образованием.  Согласно единому расписанию ЕГЭ, экзамены состоятся по двум обязательным для выпускников предметам: 4 сентября – русский язык, 7 сентября – математика базового уровня, 15 сентября – русский язык и математика базового уровня.

Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. 

При этом, выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

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