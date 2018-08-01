Эксперт: Утверждать, что пожилых европейцев заставляют трудиться исключительно финансовые проблемы, нельзя

14:07, 01 августа 2018, ПАИ

Утверждать, что пожилых заставляют трудиться исключительно финансовые проблемы, нельзя, считает научный руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Валерий Елизаров, сообщает РИА Новости. В качестве примера он приводит Исландию, где 56% пенсионеров предпочитают не жить на пособие по старости, а работать.

«Во-первых, в большинстве стран в последние годы возраст ухода на покой повысился. Многие пенсионеры и прежде продолжали трудиться, просто теперь эта планка поднялась. Во-вторых, растет продолжительность жизни и, соответственно, увеличивается трудоспособный период. А иметь, помимо пенсии, дополнительный заработок не откажется никто - необязательно для этого испытывать материальные трудности», - говорит Елизаров.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на которые ссылается РИА Новости, за последнее десятилетие в Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландах число работников старше 65-ти удвоилось, а в Германии - выросло в три с лишним раза.