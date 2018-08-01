Рабочая группа конкурса «Лучшее поселение Псковской области» завершила выезды в районы

14:21, 01 августа 2018, ПАИ

Рабочая группа конкурсной комиссии регионального конкурса «Лучшее поселение Псковской области» завершила рабочие выезды в районы Псковской области. Их целью была оценка достижений конкурсантов непосредственно на территории, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Последними эксперты оценили заявки Горайской волости (номинация «Красота, комфорт, порядок») и Новоржева (номинация «Самое здоровое поселение»), отметили в Управлении внутренней политики администрации Псковской области. Всего члены рабочей группы конкурса побывали в 33 городских и сельских поселениях, рассмотрев 41 заявку.

«Я участвую в составе комиссии уже второй год и вижу, как расширяется его география. Но больше всего меня радует живое общение с авторами заявок. Подкупает, что конкурс каждый год побуждает их к анализу собственной работы. Они видят, что при старании можно получить существенные средства для развития своих территорий, проявляют инициативу и смекалку. Этот конкурс, прежде всего, убедил всех нас в том, что наше главное богатство — это люди, которые преданы своему делу», — отметил член рабочей группы, член Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов.

Сейчас конкурсная комиссия проводит анализ оценочных листов. Окончательные итоги, как планируется, будут подведены в середине августа.

Победители получат гранты в размере 1 млн и 1,5 млн рублей для сельских и городских поселений соответственно. На эти цели в областном бюджете предусмотрены 14 млн рублей.

Напомним, что конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проходит в регионе в третий раз. Инициатива его проведения принадлежит депутатам Дубровенской волости Порховского района и была поддержана областными властями. Цель конкурса — повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений.