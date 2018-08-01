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Общество

Пенсионный фонд России: Шаг повышения пенсионного возраста позволит формировать более высокие пенсии

Шаг повышения пенсионного возраста по году каждые два года позволит формировать будущим пенсионерам получать более высокую пенсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

«Такой переходный период, при котором пенсия назначается не каждые полгода, а по году в два года предусматривает формирование более высоких пенсионных прав», - сообщили в ПФР. Более высокие пенсии будут формировать за счет дополнительного периода, за который будут уплачиваться пенсионные взносы.

Напомним, предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Увеличение пенсионного возраста начнется с 1 января 2019 и закончится в 2028 году для мужчин и в 2034 году для женщин.

На первом этапе он затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Эти граждане получат право выйти на пенсию в 2020 году - в возрасте соответственно 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию уже в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно, то есть с шагом в два года, и так далее до окончания переходного периода.

Добавим, что законопроект об увеличении пенсионного возраста еще будет дорабатываться. Все предложения будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

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