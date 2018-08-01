Пенсионный фонд России: Шаг повышения пенсионного возраста позволит формировать более высокие пенсии

14:26, 01 августа 2018, ПАИ

Шаг повышения пенсионного возраста по году каждые два года позволит формировать будущим пенсионерам получать более высокую пенсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

«Такой переходный период, при котором пенсия назначается не каждые полгода, а по году в два года предусматривает формирование более высоких пенсионных прав», - сообщили в ПФР. Более высокие пенсии будут формировать за счет дополнительного периода, за который будут уплачиваться пенсионные взносы.

Напомним, предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Увеличение пенсионного возраста начнется с 1 января 2019 и закончится в 2028 году для мужчин и в 2034 году для женщин.

На первом этапе он затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Эти граждане получат право выйти на пенсию в 2020 году - в возрасте соответственно 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию уже в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно, то есть с шагом в два года, и так далее до окончания переходного периода.

Добавим, что законопроект об увеличении пенсионного возраста еще будет дорабатываться. Все предложения будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.