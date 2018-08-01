15 заявок поступили на участие в научных Михайловских Пушкинских чтениях

14:49, 01 августа 2018, ПАИ

На участие в традиционных научных Михайловских Пушкинских чтениях поступили 15 заявок. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Заявки прислали исследователи искусства и культуры, педагоги, музейные работники из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской области и Милана (Италия).

Лидия Токарева также напомнила, что тема чтений нынешнего года сформулирована как «Пушкин и музыка». Она предполагает разговор о музыке в жизни и творчестве поэта, о его литературном наследии, продолженном в музыке, об образе Пушкина в музыкальной культуре. Среди докладов и сообщений, предложенных потенциальными участниками конференции в музее, — выступления о Глинке и Римском-Корсакове, о пушкинском наследии в интерпретации Дмитрия Хворостовского, о «музыкальных цитатах» в дневнике и в «Воспоминаниях» Анны Керн, о «музыкальной составляющей» в творчестве А. С. Грибоедова и многом другом.

Кроме того, в чтениях запланировано сообщение сотрудника Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Елены Якубовской о записях псковского фольклора, сделанных уроженкой пушкинских мест Натальей Котиковой. Настоящие записи, на которые не единожды опирались в своём творчестве ленинградские композиторы, хранятся в Фонограммархиве Пушкинского Дома. «Формально это сообщение отступает от общей темы конференции, но, несомненно, очень важно для исследователей культуры нашего региона», - заявила Лидия Токарева.

Напомним, что Михайловские Пушкинские чтения нынешнего года состоятся с 16 по 19 августа, в преддверии 194-й годовщины приезда поэта в так называемую северную ссылку. Приём заявок на участие в конференции в качестве докладчиков в музее будут вести до 10 августа (подробности — здесь>>>). Вход на мероприятия свободный.